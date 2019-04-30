Отец Хабиба рассказал о «допинге», который принимает боец

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Тренер и отец бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о «допинге», который принимает его сын, передает «Советский спорт».

Он заявил, что семья Нурмагомедовых придерживается здорового образа жизни и никто из них не употреблял алкоголь.

«Какой у Хабиба допинг? Аварский хинкали, курдюк, мясо, мед, орехи, черная икра — вот такой. В этом плане мы ничего не жалеем для здорового питания. Ни отец, ни сын никогда не сталкивались с алкоголем. В нашей семье этого никогда не было», — поделился Нурмагомедов-старший.

Хабиб Нурмагомедов является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Ранее отец Хабиба заявил, что готов задушить отца Макгрегора .