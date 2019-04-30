Теннисист пожаловался на запах марихуаны во время матча

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240-я ракетка мира, серб Виктор Троицки прервал игру первого раунде челленджера во французском Бордо, передает «Советский спорт».

Причина остановки поединка против хозяина корта Николя Маю стала претензия к судье из-за крайне необычной проблемы.

«Это безумие. Кто-то курит траву. Вы чувствуете запах?» – заявил Троицки при счёте 5:5 в первом партии.

Троицки в итоге выиграл матч — 7:6 (8:6), 6:2.

Стоит отметить, что на аналогичную проблему во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале пожаловался судье и Новак Джокович.

Ранее Медведев уступил Тиму в финале турнира в Барселоне.