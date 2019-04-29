Знарок: первая задача «Спартака» — это выход в плей-офф

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Новый главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал свое назначение на пост рулевого красно-белых, передает «Советский спорт».

Он заявил, что хоккей является его жизнью.

«Я хотел вернуться, так как год не работал. Хоккей — моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване.

Каким хотел бы видеть состав «Спартака»? Каким я бы хотел его видеть — это одно, а что мы можем себе позволить — это другое. Я благодарен руководству клуба и генеральному менеджеру Алексею Жамнову за предложение возглавить «Спартак», мы вместе, засучив рукава, приступаем к работе. Любой тренер вам скажет, что надо добиваться максимальных целей. Но в любом случае первая задача — это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься. Мы должны будем создать боевую команду, которая будет стремиться к большим целям», — цитирует Знарка официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что специалист пришел в «Спартак» 29 апреля.

Ранее наставник российских юниоров Филатов остался доволен итогами ЧМ.