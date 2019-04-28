«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов
Петербургский «Зенит» гарантировал себе попадание в квалификационный турнир Лиги чемпионов следующего сезона, сообщает «Советский спорт».
После победы над самарскими «Крыльями Советов» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:2 сине-бело-голубые укрепили лидерство в таблице и гарантировали себе место в ней не ниже третьего в конце чемпионата.
В Лиге чемпионов от России примут участие три первых команды.
Ранее президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, получит ли нападающий команды Александр Кокорин в случае победы сине-бело-голубых в РПЛ.