«Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов

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Петербургский «Зенит» гарантировал себе попадание в квалификационный турнир Лиги чемпионов следующего сезона, сообщает «Советский спорт».

После победы над самарскими «Крыльями Советов» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:2 сине-бело-голубые укрепили лидерство в таблице и гарантировали себе место в ней не ниже третьего в конце чемпионата.

В Лиге чемпионов от России примут участие три первых команды.

Ранее президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, получит ли нападающий команды Александр Кокорин в случае победы сине-бело-голубых в РПЛ.