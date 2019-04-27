«ПСЖ» обжалует наказание Неймара за слова в адрес судей ЛЧ
Руководство «ПСЖ» опротестует решение комитета по контролю и дисциплине УЕФА о дисквалификации лидера команды Неймара, передает «Советский спорт».
Бразилец был отстранен на три матча в еврокубках после того, как в инстаграме оскорбил официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину», — написал тогда Неймар.
Стоит отметить, что в итоге в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «МЮ».
Ранее сообщалось, что станцию московского метро могут переименовать в «Торпедо».