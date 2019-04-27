Станцию московского метро могут переименовать в «Торпедо»

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Председатель совета директоров московского «Торпедо» Павел Поселенов на презентации концепции реконструкции стадиона черно-белых сделал громкое заявление.

Он сообщил, что в середине 2019 года власти столицы приступят к рассмотрению вопроса о переименовании станции метро или МЦК «Автозаводская» в «Торпедо».

«В течение года откроется новая спортивная школа, где дети смогут заниматься боксом, греко-римской борьбой и футболом. В мае-июне будет рассмотрен вопрос о переименовании станции метро или МЦК «Автозаводская» в «Торпедо», — цитирует Поселенова «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что в настоящий момент «Торпедо» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), где занимает второе место в группе «Центр».

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