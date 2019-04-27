Овечкин: могу прибавить даже в драке
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин уверен, что в будущем может прибавить во всех аспектах, передает «Советский спорт».
Россиянин не обошел стороной и свои бойцовские умения.
«Даже в драке я могу стать лучше», — цитирует Овечкина Washington.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 33-летний нападающий в 81 матче «регулярки» забросил 51 шайбу и сделал 38 голевых передач с показателем полезности «+7».
Что касается плей-офф, то тут Овечкин набрал 9 очков (4+5) с показателем полезности «–2».
«Вашингтон» не вышел во второй раунд плей-офф, уступив в семи играх «Каролине».