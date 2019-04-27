Овечкин: могу прибавить даже в драке

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин уверен, что в будущем может прибавить во всех аспектах, передает «Советский спорт».

Россиянин не обошел стороной и свои бойцовские умения.

«Даже в драке я могу стать лучше», — цитирует Овечкина Washington.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 33-летний нападающий в 81 матче «регулярки» забросил 51 шайбу и сделал 38 голевых передач с показателем полезности «+7».

Что касается плей-офф, то тут Овечкин набрал 9 очков (4+5) с показателем полезности «–2».

«Вашингтон» не вышел во второй раунд плей-офф, уступив в семи играх «Каролине».

Ранее Тарасенко вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ.