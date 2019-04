Квят разбился в день своего рождения

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, который выступает за команду «Торо Россо», разбил автомобиль во время второй свободной практики Гран-при Азербайджана, сообщает «Советский спорт».

В данный момент на городской трассе в Баку идет вторая тренировка Гран-при Азербайджана. Сессию пришлось прервать менее чем за полчаса до окончания. Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида Квята занесло, она задела отбойник. В итоге у машины загорелись тормоза и были повреждены передняя и задняя подвески с левой стороны.

Квят попал в аварию в день своего рождения, спортсмену исполнилось 25 лет. Он уже извинился перед командой.

Ранее девушка Квята поздравила пилота с днем рождения.

"I'm sorry guys - the suspension has gone"



