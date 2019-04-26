Экс-тренер сборной России может возглавить команду Шотландии
Бывший главный тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат может возглавить команду Шотландии, передает Scottish Sun.
По информации издания, специалист уже связывался с представителями Шотландской федерации футбола.
На отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года сборная Шотландии выступает в одной группе с командой России. В следующем матче шотландцы примут команду Кипра 8 июня.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Шотландией в Москве.