Экс-тренер сборной России может возглавить команду Шотландии

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Бывший главный тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат может возглавить команду Шотландии, передает Scottish Sun.

По информации издания, специалист уже связывался с представителями Шотландской федерации футбола.

На отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года сборная Шотландии выступает в одной группе с командой России. В следующем матче шотландцы примут команду Кипра 8 июня.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) намерен провести матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Шотландией в Москве.