Хоккеисты ЦСКА придут на «Вечернего Урганта» с Кубком Гагарина
Чемпионы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из состава московского ЦСКА посетят программу «Вечерний Ургант», передает «Советский спорт».
Гостями эфира станут нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов и Максим Мамин, вратарь Илья Сорокин и президент московского клуба — Игорь Есмантович.
На эфир спортсмены принесут Кубок Гагарина, который они смогли завоевать впервые в своей истории лишь в этом году, обыграв омский «Авангард» со счетом 4-0 в финальной серии.
Выпуск программы можно будет посмотреть уже 25 апреля на Первом канале в 00.30.