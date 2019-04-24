Хоккеисты ЦСКА придут на «Вечернего Урганта» с Кубком Гагарина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/229/12312229/upload-RIAN_5853917.HR-pic905-895x505-99186.jpg">

Чемпионы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из состава московского ЦСКА посетят программу «Вечерний Ургант», передает «Советский спорт».

Гостями эфира станут нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов и Максим Мамин, вратарь Илья Сорокин и президент московского клуба — Игорь Есмантович.

На эфир спортсмены принесут Кубок Гагарина, который они смогли завоевать впервые в своей истории лишь в этом году, обыграв омский «Авангард» со счетом 4-0 в финальной серии.

Выпуск программы можно будет посмотреть уже 25 апреля на Первом канале в 00.30.

Ранее ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах КХЛ.