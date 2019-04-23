Касаткина: однажды болельщик во время матча хотел занять у меня денег
Россиянка Дарья Касаткина вспомнила забавный эпизод из своей профессиональной карьеры.
Теннисистка рассказала о том, как фанат хотел взять у девушки взаймы денег прямо во время встречи на корте.
«Что слышу от фанатов с трибуны? Они одно и то же кричат, в принципе. Кто-то пытался у меня занять денег во время матча. Видимо, ставочка не прошла.
На корте может вывести из себя вообще все что угодно. Любая неверная фраза, сказанная в моем players box, может вывести сразу. Теннисная психология — это очень тонкая вещь», — цитирует Касаткину «Матч ТВ».