Касаткина: однажды болельщик во время матча хотел занять у меня денег

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Россиянка Дарья Касаткина вспомнила забавный эпизод из своей профессиональной карьеры.

Теннисистка рассказала о том, как фанат хотел взять у девушки взаймы денег прямо во время встречи на корте.

«Что слышу от фанатов с трибуны? Они одно и то же кричат, в принципе. Кто-то пытался у меня занять денег во время матча. Видимо, ставочка не прошла.

На корте может вывести из себя вообще все что угодно. Любая неверная фраза, сказанная в моем players box, может вывести сразу. Теннисная психология — это очень тонкая вещь», — цитирует Касаткину «Матч ТВ».

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