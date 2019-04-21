«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции

<img src="">

«Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции, сообщает РИА «Новости».

«Парижане» выиграли турнир, так как «Лилль» не смог одолеть «Тулузу» в матче 33-го тура. Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. Полузащитник «Лилля» оформил год, но позже его отменили.

Теперь за пять встреч до окончания чемпионата подопечные Кристофа Гальтье набрали 65 очков и заняли второе место в таблице, в то время как у «ПСЖ» 81 очко и безоговорочное лидерство чемпионата Франции.

Ранее «ПСЖ» пригласил на матч 500 тушивших Нотр-Дам пожарных.