Медведева рассказала об особенностях фигуры
Российская фигуристка Евгения Медведева согласилась с комментарием болельщицы, которая оценила ее фигуру, передает «Советский спорт».
Спортсменка опубликовала в инстаграме фотографию нового образа, где на ней розовый костюм.
«Думаю, шопинговая терапия — моя новая зависимость» — гласит подпись к посту.
В комментариях одна из фанаток заметила, что у девушки «квадратная фигура». На что фигуристка иронично ответила: «Я всегда это говорю».
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее выступила с программой под песню популярной американской певицы Арианы Гранде 7 Rings.
Ранее Алина Загитова вслед за Медведевой нарядилась в странный костюм.