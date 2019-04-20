Медведева рассказала об особенностях фигуры

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Российская фигуристка Евгения Медведева согласилась с комментарием болельщицы, которая оценила ее фигуру, передает «Советский спорт».

Спортсменка опубликовала в инстаграме фотографию нового образа, где на ней розовый костюм.

«Думаю, шопинговая терапия — моя новая зависимость» — гласит подпись к посту.

В комментариях одна из фанаток заметила, что у девушки «квадратная фигура». На что фигуристка иронично ответила: «Я всегда это говорю».

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на шоу Ice Fantasia 2019 в Корее выступила с программой под песню популярной американской певицы Арианы Гранде 7 Rings.

Ранее Алина Загитова вслед за Медведевой нарядилась в странный костюм.