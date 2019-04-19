«Челси» установил рекорд среди английский клубов

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Лондонский «Челси» установил рекорд по числу побед в одном сезоне еврокубков, сообщает «Советский спорт».

18 апреля команда победила пражскую «Славию» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. Для подопечных Маурицио Сарри эта победа стала 11-й в текущем сезоне еврокубковой кампании, что, по информации Goal, стало новым рекордом для английский клубов.

В розыгрыше Лиги Европы-2018/19 команда из Лондона обыгрывала ПАОК (на выезде — 1:0, дома — 4:0), «Види» (дома — 1:0), БАТЭ (дома — 3:1, на выезде — 1:0) — все на групповом этапе; «Мальме» (на выезде — 2:1, дома — 3:0) — 1/16 финала; «Динамо» Киев (дома — 3:0, на выезде — 5:0) — 1/8 финала; «Славия» (на выезде — 1:0, дома — 4:3) — 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что «Челси» с трудом обыграл «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы.