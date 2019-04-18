Олимпийский чемпион предложил дать пинка Губерниеву

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал методы ведения эфира телекомментатора Дмитрия Губерниева, передает «Экспресс газета».

Спортсмен уверен, что ведущий мешает биатлонисткам показывать хорошие результаты, а виной всему его настойчивость.

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«Губерниев развел из биатлона шоу. На одном из этапов Кубка мира его съемочная группа влетела в номер к Евгении Павловой и начала ее закидывать вопросами. А та на следующий день осталась на предпоследней строчке. Не готовы девушки еще к такому, а Губерниев микрофоном тычет. Я бы его команде дал пинка под зад и выгнал из расположения сборной», — возмутился эксперт.

Ранее Александр Большунов удивился отсутствию внимания со стороны Губерниева.