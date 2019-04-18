Олимпийский чемпион предложил дать пинка Губерниеву
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал методы ведения эфира телекомментатора Дмитрия Губерниева, передает «Экспресс газета».
Спортсмен уверен, что ведущий мешает биатлонисткам показывать хорошие результаты, а виной всему его настойчивость.
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«Губерниев развел из биатлона шоу. На одном из этапов Кубка мира его съемочная группа влетела в номер к Евгении Павловой и начала ее закидывать вопросами. А та на следующий день осталась на предпоследней строчке. Не готовы девушки еще к такому, а Губерниев микрофоном тычет. Я бы его команде дал пинка под зад и выгнал из расположения сборной», — возмутился эксперт.
Ранее Александр Большунов удивился отсутствию внимания со стороны Губерниева.