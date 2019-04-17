Наставник «Ювентуса» рассказал о роли Роналду в команде

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, говоря о матче против «Аякса» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, рассказал о ключевых игроках команды, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась победой голландского клуба со счетом 2:1, что позволило «Аяксу» выйти в полуфинал турнира.

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Отдельно специалист отметил нападающих Криштиану Роналду и Пауло Дибалу.

«Роналду многое дал нам в этом сезоне, особенно в Лиге чемпионов. Дибала был не слишком опасен в атаке, но он проделывал большую работу, закрывая де Йонга. К сожалению, он повредил бедро, и мне пришлось заменить его после перерыва. Кин придал нам больше мощи в атаке, но плеймейкер «Аякса» с уходом Дибалы получил больше свободы», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

Ранее нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался после ответного матча с «Аяксом».