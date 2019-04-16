«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/809/12197809/RTX6NO3T-pic905-895x505-73557.jpg">

Амстердамский «Аякс» обыграл туринский «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Донни ван де Бек и Матейс де Лигт. У хозяев мяч забил Криштиану Роналду.

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая игра завершилась со счетом 1:1. По сумме двух матчей (3:1) в полуфинал вышел «Аякс», где встретится с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия).

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Ювентус» (Турин, Италия) — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — 1:2

Голы: 1:0 — Роналду, 28; 1:1 — ван де Бек, 34; 1:2 — де Лигт, 67.