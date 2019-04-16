Панарин обратился к фанатам «Коламбуса» перед игрой с «Тампой»

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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин обратился с благодарностью к болельщикам клуба, передает «Советский спорт».

Форвард выразил надежду, что в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг» фанаты окажут такую же поддержку, как и раньше.

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Третий матч выиграл «Коламбус» со счетом 3:1. Примечательно, что счет в серии стал 3 - 0 в пользу «Блю Джекетс».

«Большое спасибо фанатам за вашу поддержку! Это было удивительно! Вы нужны нам завтра», — написал Панарин в инстаграме.

Четвертый мачт серии будет сыгран 17 апреля и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Овечкин подрался в НХЛ впервые за девять лет.