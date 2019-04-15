Игрокам «Ромы» запретили фотографироваться с рэпером Дрейком
Футболистам «Ромы» запретили делать совместные фотографии с канадским рэпером Дрейком, передает «Советский спорт».
Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в твиттере. Считается, что команды, которые поддерживает исполнитель, терпят поражения.
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От фото с Дрейком «пострадали» дортмундская «Боруссия» в матче с мюнхенской «Баварией» (0:5), лондонский «Арсенал» (поражение от «Эвертона» — 0:1), «Манчестер Сити» (поражение от «Тоттенхэма» — 0:1) и «Пари Сен-Жермен» (разгром от «Лилля» — 1:5).
Ранее сообщалось, что Дрейк сопровождал Конора Макгрегора на церемонии взвешивания перед боем против Хабиба Нурмагомедова.
All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season— AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.