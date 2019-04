Игрокам «Ромы» запретили фотографироваться с рэпером Дрейком

Футболистам «Ромы» запретили делать совместные фотографии с канадским рэпером Дрейком, передает «Советский спорт».

Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в твиттере. Считается, что команды, которые поддерживает исполнитель, терпят поражения.

От фото с Дрейком «пострадали» дортмундская «Боруссия» в матче с мюнхенской «Баварией» (0:5), лондонский «Арсенал» (поражение от «Эвертона» — 0:1), «Манчестер Сити» (поражение от «Тоттенхэма» — 0:1) и «Пари Сен-Жермен» (разгром от «Лилля» — 1:5).

Ранее сообщалось, что Дрейк сопровождал Конора Макгрегора на церемонии взвешивания перед боем против Хабиба Нурмагомедова.

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season