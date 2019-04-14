Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым
Дастин Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации в легком весе, сообщает «Советский спорт».
Порье одержал победу по итогам пяти раундов единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:46.
Поединок прошел в рамках турнира UFC 236 в Атланте, США.
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Примечательно, что победитель получил право провести бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин сможет провести свой следующий бой в сентябре 2019 года.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка Порье и Холлуэя.
Ранее сообщалось, что Адесанья взял титул временного чемпиона UFC.