Макгрегор позвал Ломаченко в ММА

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор позвал чемпиона мира по боксу в легком весе украинца Василия Ломаченко попробовать силы в смешанных единоборствах (MMA), передает «Советский спорт».

Скандалист даже подобрал Ломаченко будущего соперника.

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«Лома, теперь на очереди ММА. У нас в организации в твоем весе выступает чемпион Олимпиады. Этот поединок будет для твоего дебюта. Думаю, выйдет похоже на то, как я дебютировал в боксе, встретившись с чемпионом мира и участником Олимпиады», — написал Макгрегор в твиттере.

Скорее всего, в качестве потенциального противника для Ломаченко ирландский боец предложил чемпиона UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо, который взял олимпийское золото на играх в Пекине в 2008 году.

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