«Коламбус» официально объявил о переходе Гаврикова

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«Коламбус Блю Джекетс» официально объявил о переходе российского защитника Владислава Гаврикова, сообщает «Советский спорт».

О переходе хоккеиста также сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. Контракт рассчитан на два года.

Гавриков ранее выступал за СКА. В петербургскую команду он перешел в 2017 году. В составе клуба он выигрывал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В составе сборной России игрок является олимпийским чемпионом.

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При этом права на Гаврикова сохранятся за СКА. Контракт с клубом КХЛ, рассчитанный до 30 апреля, расторгнут.

Ранее сообщалось, что Гавриков готов выступить на чемпионате мира в случае вылета «Коламбуса».