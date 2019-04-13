Женская сборная России по хоккею проиграла США в 1/2 финала ЧМ

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Женская сборная России по хоккею уступила на стадии полуфинала чемпионата мира команде США, сообщает ТАСС.

В матче за выход в финал россиянки уступили американкам со счетом 0:8.

В составе сборной США шайбы забросили Хилари Найт, которая оформила дубль, Энн Панковски, Эмили Пфальцер, Меган Бозек, на счету которой также две шайбы, Келли Паннек, поразившая ворота соперниц дважды.

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Примечательно, что на групповой стадии турнира эти сборные уже встречались. Россия тогда уступила с более разгромным счетом 0:10.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ.