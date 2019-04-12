Гол Зиньковского принес «Крыльям Советов» победу над «Рубином»
Самарские «Крылья Советов» одолели казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол за игру оформил полузащитник Антон Зиньковский.
На данный момент «крылышки» занимают 11-е место в таблице чемпионата России с 27 очками, в то время как казанский клуб стоит на восьмой позиции с 30 баллами.
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Ранее Самедов получил травму в матче «Крылья Советов» — «Рубин».
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» Казань) — 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 — Зиньковский, 56