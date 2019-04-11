Мамаев готов компенсировать Соловчуку расходы на операцию
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев извинился перед водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, передает Sport24.
Мамаев выразил готовность возместить все убытки, которые понесли водитель и его машина в ходе драки с футболистами.
«Хотел принести за тот легкий вред, который диагностировала экспертиза. Готов возместить итоговую компенсации, которая, наверное, будет подана иском. Также хочу к Виталию обратиться, чтобы он посмотрел на то видео и дал правдивые показания.
Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить. Он никакого отношения к нему не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов компенсировать операцию и все остальное», — заявил Мамаев.
Ранее сообщалось, что Кокорин-младший извинился перед Соловчуком.