Мамаев готов компенсировать Соловчуку расходы на операцию

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев извинился перед водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, передает Sport24.

Мамаев выразил готовность возместить все убытки, которые понесли водитель и его машина в ходе драки с футболистами.

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«Хотел принести за тот легкий вред, который диагностировала экспертиза. Готов возместить итоговую компенсации, которая, наверное, будет подана иском. Также хочу к Виталию обратиться, чтобы он посмотрел на то видео и дал правдивые показания.

Кокорин Саша на протяжении всего конфликта пытался его погасить. Он никакого отношения к нему не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов компенсировать операцию и все остальное», — заявил Мамаев.

Ранее сообщалось, что Кокорин-младший извинился перед Соловчуком.