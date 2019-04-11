Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге

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Полузащитник «Спаратка» Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает «Советский спорт».

Конфликт произошел 10 апреля. Как сообщают свидетели, иномарка, за рулем которой сидел Гулиев, не остановилась на красный сигнал светофора и задела одного из пешеходов, которым и оказался 29-летний американец Майкл Коу Джон Эли, который работает в Москве переводчиком.

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Водитель машины выскочил и набросился на пешехода, тот попытался убежать, но у него не вышло. При этом, по словам самого Гулиева, конфликт случился из-за того, что американец стукнул по машине.

«Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе!» — рассказали очевидцы.

Уже в полицейском участке Гулиев попытался загладить вину, предложил Майклу оплатить визиты к врачам, дал денег, несколько раз извинился. Американец в итоге написал заявление, что не имеет претензий.

Ранее сообщалось, что на тренировке «Баварии» произошла драка.