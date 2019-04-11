Тарасова пожалела фигуриста Самарина

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Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина во время короткой программы у мужчин на командном чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Советский спорт».

Самарин провалил свой прокат, который судьи оценили всего в 71,84 балла. Таким образом, российский фигурист занял последнее место.

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«Лутц он прыгает два года, стабильно, но сорвал. Надо было зайти и сделать тулуп для начала, четверной. Не работает сейчас короткая программа на лутц и флип. Очень жалко. Он парень серьезный, хорошо работает, все, что имеет, досталось страшным трудом, ему ничего так легко не дается, он действительно работает. Но лучше прокатать для командного турнира спокойную программу», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ.