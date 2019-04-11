Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова опротестовал решение лиги дисквалифицировать хоккеиста на будущий сезон, передает «Советский спорт».
Такой информацией поделилась в твиттере журналист The Athletic Лиза Диллмэн.
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Апелляцию будет рассматривать независимый арбитр.
9 апреля стало известно, что Войнову запретят выступать на турнире в сезоне-2019/20, включая матчи плей-офф.
Изначально Войнов был дисквалифицирован НХЛ из-за обвинений в домашнем насилии. Однако в июле 2018 года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство о снятии обвинений в домашнем насилии с игрока.