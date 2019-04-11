Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

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Профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова опротестовал решение лиги дисквалифицировать хоккеиста на будущий сезон, передает «Советский спорт».

Такой информацией поделилась в твиттере журналист The Athletic Лиза Диллмэн.

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Апелляцию будет рассматривать независимый арбитр.

9 апреля стало известно, что Войнову запретят выступать на турнире в сезоне-2019/20, включая матчи плей-офф.

Изначально Войнов был дисквалифицирован НХЛ из-за обвинений в домашнем насилии. Однако в июле 2018 года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство о снятии обвинений в домашнем насилии с игрока.