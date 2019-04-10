Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура чемпионата России
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
19-летний хавбек армейцев победил в голосовании, которое чемпионат России проводит совместно с «Матч ТВ» и «Матч Премьер» в социальной сети «Вконтакте».
По информации пресс-службы, лиги исландский футболист набрал 21 431 голос (55,42%), одолев в опросе защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого (12 124, 31,35%) и голкипера махачкалинского «Анжи» Юрия Дюпина (1 568, 4,05%).
Сигурдссон оформил дубль в матче со столичным «Спартаком» (2:0.
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен выкупить у «Уфы» 19-летнего защитника Дивеева.
�� Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 22-го тура стал Арнор Сигурдссон!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 10 апреля 2019 г.
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�� Нападающий ЦСКА набрал 21 431 голос (55,42%) пользователей ВКонтакте!
В игре со «Спартаком» (2:0) Арнор оформил дубль! pic.twitter.com/MbPCZPg0gv