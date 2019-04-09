Пеле выписали из больницы
Бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле выписали из парижской больницы, передает «Советский спорт».
2 апреля легендарный игрок был госпитализирован из-за судорог и высокой температуры. Отмечается, что в больнице трехкратный чемпион мира принимал антибиотики из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.
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Отмечается, что бывший футболист был взят под особое наблюдение из-за того, что у него отсутствует одна почка.
«У Франции есть не только великие футболисты, но и прекрасные врачи», — цитирует Пеле Globo.
Ранее Пеле рассказал о состоянии здоровья после госпитализации.