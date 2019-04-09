Пеле выписали из больницы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/855/11713855/RTX3KQ11-pic905-895x505-21382.jpg">

Бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле выписали из парижской больницы, передает «Советский спорт».

2 апреля легендарный игрок был госпитализирован из-за судорог и высокой температуры. Отмечается, что в больнице трехкратный чемпион мира принимал антибиотики из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.

Реклама

Отмечается, что бывший футболист был взят под особое наблюдение из-за того, что у него отсутствует одна почка.

«У Франции есть не только великие футболисты, но и прекрасные врачи», — цитирует Пеле Globo.

Ранее Пеле рассказал о состоянии здоровья после госпитализации.