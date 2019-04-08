Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает «РИА Новости».
По информации на официальном сайте ISU, причиной отстранения спортсменки стало обнаружение в ее допинг-пробе диуретика фуросемида. Срок дисквалификации отсчитывается от 10 ноября прошлого года, когда фигуристка выступала на турнире в чешском Оломоуце.
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Закончится дисквалификация Шакун 9 ноября 2019 года.
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