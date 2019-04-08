Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

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Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает «РИА Новости».

По информации на официальном сайте ISU, причиной отстранения спортсменки стало обнаружение в ее допинг-пробе диуретика фуросемида. Срок дисквалификации отсчитывается от 10 ноября прошлого года, когда фигуристка выступала на турнире в чешском Оломоуце.

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Закончится дисквалификация Шакун 9 ноября 2019 года.

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