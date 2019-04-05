Эксперт: Орсер не поможет Медведевой разучить четверной

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Чемпионка мира 1999 года российская фигуристка Мария Бутырская высказалась о возможности Евгении Медведевой выучить четверной прыжок в предстоящем сезоне, передает «Спорт День за Днем».

По словам эксперта, характер тренера никак не влияет на способности спортсменки.

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«Умения не связаны с характером человека или наставника. Если не дано, то тут ни палка Этери Тутберидзе, ни Орсер не поможет. Если Женя захочет, то она это сделает. Пока могут другие, может и она. Но прыжок должен быть хорошо поставленным», — сказала Бутырская.

Она добавила, что Медведеву к успеху будет подталкивать конкуренция более молодых фигуристок, которые уже выступают с несколькими четверными прыжками в программе.

Ранее Елизавета Туктамышева и Медведева вместе отдохнули в Японии.