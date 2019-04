Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в ММА

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства (ММА), передает РИА «Новости».

Ирландец рассказал о том, что уходит из спорта, 26 марта.

«Я хочу двигаться вперед, вместе с фанатами разных религий и национальностей. Все вероисповедания заставляют нас самосовершенствоваться. Это один мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне», — заявил Макгрегор в твиттере.

Отмечается, что до этого экс-чемпиона UFC уже говорил о завершении карьеры во время обсуждения поединка против американца Нейта Диаса.

На данный момент Макгрегор отбывает дисквалификацию за потасовку после боя с обладателем пояса UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее брат Нурмагомедова подписал контракт с UFC.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ❤️

Now see you in the Octagon.