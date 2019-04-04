Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в ММА
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства (ММА), передает РИА «Новости».
Ирландец рассказал о том, что уходит из спорта, 26 марта.
«Я хочу двигаться вперед, вместе с фанатами разных религий и национальностей. Все вероисповедания заставляют нас самосовершенствоваться. Это один мир, и он один для всех. Увидимся в октагоне», — заявил Макгрегор в твиттере.
Отмечается, что до этого экс-чемпиона UFC уже говорил о завершении карьеры во время обсуждения поединка против американца Нейта Диаса.
На данный момент Макгрегор отбывает дисквалификацию за потасовку после боя с обладателем пояса UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее брат Нурмагомедова подписал контракт с UFC.
I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.
All faiths challenge us to be our best selves.
It is one world and one for all ❤️
Now see you in the Octagon.