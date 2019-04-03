Без Роналду «Ювентус» обыграл «Кальяри»
Туринский «Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче 30-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу туринского клуба.
Голы в этой игре оформили Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин.
Прославленный португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сыграть из-за травмы.
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Туринский клуб укрепил свое лидерство — в его активе 81 очко, первое место и отрыв от ближайшего преследователя, «Наполи», 13 баллов. «Кальяри» занимает 13-е место, набрав 33 очка.
Ранее сообщалось, что чемпионат Италии отказался от матчей во время Рождества.
Чемпионат Италии
«Кальяри» — «Ювентус» — 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — Бонуччи, 23; 0:2 — Кин, 85.