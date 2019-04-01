Бобровский стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/389/12047389/Sergei+Bobrovsky+Columbus+Blue+Jackets+v+Phoenix+IVvU15R_tPLl-pic905-895x505-81981.jpg">

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал лидером сезона по количеству матчей, в которых он не пропустил ни одной шайбы, сообщает «Советский спорт».

За весь текущий сезон национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бобровский оформил девять шат-аутов, последний из которых в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:0). Вратарь смог отразить все 38 бросков по своим воротам.

Реклама

По показателю «сухих» матчей Бобровский обошел Марка-Андре Флери из «Вегас Голден Найтс». Голкипер также обновил свой личный рекорд по шат-аутам.

Ранее сообщалось, что благодаря шат-ауту Бобровского «Коламбус» одолел «Баффало».