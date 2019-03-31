Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера
Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена — Александра Усика. Видео опубликовано на странице главы государства в фейсбуке.
31 марта в Филадельфии Гвоздик одержал победу над французом Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде.
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«Сегодня целый день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, с утверждением Украины», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Гвоздик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного бойцовского совета (WBC).