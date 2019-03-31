Алдонин говорил с Началовой перед смертью

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Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин общался с ней перед смертью, сообщает «Комсомольская правда».

Футболист звонил актрисе для того, чтобы обговорить планы, связанные с летним отдыхом дочки.

«Я с ней разговаривал до больницы. Нам нужно было спланировать летние каникулы Веры. Она мне ничего не сказала про то, как себя чувствует», — сказал экс-игрок российской сборной и ЦСКА в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей».

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Когда он отправился в командировку, то только тогда услышал о том, что бывшая супруга находится в больнице. После этого Алдонин поддерживал тесную связь с родителями Началовой.

«Все случилось слишком быстро и трагически. Никто не думал, что ее будет ждать такой конец», — признался спортсмен.

Ранее Алдонин рассказал о встрече Началовой и Александра Фролова в США.