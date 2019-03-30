Месси повторил рекорд Касильяса в чемпионате Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании, сообщает «Советский спорт».
Победа над «Эспаньолом» в барселонском дерби стала для аргентинского форварда 334-й. Отмечается, что Месси достиг этой отметки быстрее испанского вратаря. Нападающему потребовалось 445 матчей, Касильясу — 510.
Ранее сообщалось, что встреча между «Барселоной» и «Эспаньолом», прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.