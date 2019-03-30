Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Первый муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской рассказал, почему не пришел на похороны бывшей супруги.
«Да, я не был на похоронах Началовой, это мой осознанный выбор.
Тяжело переношу эти церемонии, поскольку два года назад я похоронил маму. После этого стараюсь не посещать похороны», — сказал певец в эфире Первого канала.
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Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Ранее директор Началовой ответила на обвинения первого мужа певицы.