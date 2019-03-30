Месси включил себя и Роналду в список лучших футболистов мира

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, кого считает лучшими футболистами в мире, передает «Советский спорт».

По информации Goal.com со ссылкой на аргентинскую радиостанцию FM Club 947, отдельно капитан каталонцев выделил себя и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Стоит отметить, что до 2018 года в течение десяти лет Роналду и Месси делили звание лучшего футболиста. Поочередно они получали «Золотой мяч». Однако в прошлом году приз ушел хорватскому полузащитнику «Реала» Луке Модричу.

Также в список лучших по версии Месси вошли форварды Неймар, Килиан Мбаппе ( «Пари Сен-Жермен»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Барселона»), полузащитник Эден Азар («Челси»).

Ранее сообщалось, что Месси сможет сыграть с «Эспаньолом».