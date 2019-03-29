Роднина выступила против участия юниорок во «взрослых» турнирах

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не одобряет участие юниорок в соревнованиях взрослых спортсменов, сообщает «Советский спорт».

Она отметила, что в фигурном катании необходима градация.

«Я всегда выступаю за четкую градацию в спорте. Если идет чемпионат России среди взрослых, то зачем там выступают юниорки? Не надо брать пример с «универсиад», на которые едут члены сборных и соревнуются со студентами», — заявила эксперт.

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По ее словам, маленьким девочкам нечего делать на взрослом турнире.

«Зачем мы на чемпионат России взяли маленьких девочек? Пощекотать нервы взрослым? Я вот хочу видеть соревнование личностей, а не техническое исполнение элементов. По Юлии Липницкой пять лет назад все с ума сходили, а потом девочка коньки бросила и смотреть на них не хочет, спорт ее испортил», — заключила Роднина.

На минувшем чемпионате России по фигурному катанию в Саранске пьедестал достался юниоркам — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной.

Ранее Роднина отметила сложный путь Алины Загитовой в фигурном катании.