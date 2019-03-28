ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе московского клуба оформили Александр Попов и Михаил Григоренко. У проигравших забросил единственную шайбу Динар Хафизуллин.

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Таким образом, армейцы повели в серии третьего раунда плей-офф КХЛ 1-0. Отмечается, что это пятый выигрыш ЦСКА у СКА в текущем сезоне, если учитывать четыре победы в регулярном чемпионате.

Вторая игра серии состоится 30 марта в 17.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее любимый клуб Бузовой запретил появляться кунице на матчах КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1

0:1 – Хафизуллин (Плотников, Бывальцев) – 14:12 (5x5)

1:1 – Попов – 17:21 (4x4)

2:1 – Григоренко (Нестеров, Капризов) – 27:55 (5x5)