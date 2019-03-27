Все 25 клубов КХЛ будут участвовать в чемпионате сезона-2019/20
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20 не покинет ни одна команда, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы лиги, все 25 клубов будут выступать в следующем сезоне.
Даже тот факт, что братиславский «Слован» и рижское «Динамо» не предоставили пока руководству КХЛ финансовые гарантии и попросили отсрочку, не повлиял на решение совета директоров, который считает исключение клубов с крайних точек географии лиги неправильным, так как оно может повлиять на формирование дивизионов.
До этого часто говорили, что КХЛ в результате сезона-2018/19 покинут череповецкая «Северсталь», хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал», а также «Слован» из-за плохого положения в спортивно-экономическом рейтинге. Однако клубы остались в чемпионате.
Ранее сообщалось, что два клуба КХЛ имеют задолженности по зарплате.