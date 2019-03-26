Украина прокомментировала ситуацию с натурализованным игроком

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Генеральный секретарь Федерации футбола Украины (ФФУ) Юрий Записоцкий убежден, что организация не нарушала правил при натурализации форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса, сообщает football24.ua.

В Португалии настаивают, что Мораес не прожил в Украине пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста, поэтому не мог получить новое спортивное гражданство.

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Записоцкий объяснил, что, исходя из законодательства Украины, все сроки были соблюдены.

«Мы уверены, что все сроки выдержаны. Закон о гражданстве требует 180 дней в году находиться на территории Украины. Игрок был на правах аренды провел в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзяне» не более четырех месяцев. Поэтому получение гражданства Украины Мораесом прошло в соответствии с действующим украинским законодательством», — заявил генеральный секретарь.

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