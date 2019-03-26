Стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и Мамаева

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Процесс по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева начнется 3 апреля, сообщает РИА «Новости».

«Предварительное судебное заседание назначено на 3 апреля», — сообщил агентству пресс-секретарь Пресненского суда.

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Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском СИЗО по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы. В отношении футболистов возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказался о наказании Кокорина и Мамаева.