«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Тампы». Для команды это восьмая победа в девяти играх.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу. Защитник Михаил Сергачев отыграл 18:45 и отметился двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 13 бросков по своим воротам из 17.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина был сильнее «Рейнджерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа» — «Бостон» — 5:4 (2:1, 0:3, 3:0)
1:0 — Стэмкос (Кэллахан, Сергачев), 06:42;
1:1 — Маршан (Пастрняк, Бержерон), 08:32;
2:1 — Стэмкос (Хедман, Сергачев), 14:58;
2:2 — Койл (Бэкес), 28:42;
2:3 — Карло (Крейчи, Дебраск), 33:41;
2:4 — Маршан (Пастрняк, Бержерон), 34:30;
3:4 — Хедман (Стэмкос, Миллер), 45:36;
4:4 — Кучеров (Стэмкос), 53:15;
5:4 — Чирелли (Жозеф, Макдона), 59:07.