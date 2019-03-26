Хоккеисты «Вашингтона» подарили золотую клюшку Трампу

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» во время визита в Белый дом подарили президенту США Дональду Трампу золотую клюшку в честь победы команды в Кубке Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Клюшка была украшена дарственной надписью, а также на ней была указана дата победного для «Вашингтона» матча в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Прошлый сезон вы провели невероятно, сломили сопротивление принципиального соперника и действующего чемпиона — «Питтсбурга». К победе команду привел великолепный игрок — капитан Алекс Овечкин. Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он стал лучшим снайпером лиги. 64 гола, больше чем кто-либо другой. Никто больше него не заслуживал «Конн Смайт Трофи». Алекс, поздравляю. Будем смотреть за вашей игрой через пару недель.

Евджени? Какой молодой. Кузнецов повторил рекорд по количеству передач в матче финала. Фантастика! Великолепную команду собрали! Вы привезли Кубок Стэнли домой, тысячи фанатов вас приветствовали, они были повсюду. У меня ощущение, что вы сделаете это снова. Желаю «Вашингтону» удачи», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом.