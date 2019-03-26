Роналду получил травму в матче Португалии и Сербии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не смог доиграть матч квалификации чемпионата Европы — 2020 против команды Сербии, сообщает «Советский спорт».
Форвард начал матч с первых минут с капитанской повязкой. Однако доиграть первый тайм он не смог.
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В самом начале игры португальскому игроку разбили нос, а уже на 30-й минуте Роналду был заменен из-за травмы. У форварда подозрение на повреждение задней поверхности бедра.
Ранее сообщалось, что Роналду уходит в отпуск.