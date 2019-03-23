Биатлонистка Павлова признана лучшим новичком сезона
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал россиянку Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19, сообщает «Матч ТВ».
25-летняя спортсменка расположилась на 30-м месте в общем зачете.
На этапе Кубка мира в Оберхофе Павлова в составе сборной России одержала победу в эстафете, а также завоевала золото на чемпионате Европы в Минске вместе с Дмитрием Малышко в одиночной смешанной эстафете.
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Россиянка дебютировала на чемпионате мира в шведском Эстерсунде в нынешнем сезоне.
Среди мужчин лучшим новичком признан норвежец Йоханнес Дале.
Ранее биатлонистка Кузьмина взяла золото в гонке на этапе КМ в Норвегии.