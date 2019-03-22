Логинов ответил норвежским журналистам на вопрос о допинге

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Российский биатлонист Александр Логинов в разговоре с норвежскими журналистами ответил на вопрос о своей дисквалификации за допинг, передает «Советский спорт».

«Не могу дать полного ответа на этот вопрос. Говорил уже это раньше и могу повторить это снова: если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон. Я не настолько глуп. Я сделал много ошибок в жизни.

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Но когда дело доходит до спорта… я не совершал ошибок в биатлоне и не собираюсь их допускать в будущем», — приводит слова Логинова норвежский телеканал NRK.

Ранее сообщалось, что независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) отклонило апелляцию российской биатлонистки Маргариты Васильевой, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил.